Hjälp med 5G/fiber

Jag och min fästmö flyttade för ett par månader sedan från våran lägenhet till en gård. Lägenheten låg i Tidaholm samt gården i utkanten av Falköping. Under tiden vi flyttade in på gården så kollade jag upp valmöjligheterna av bredband. Tyvärr för oss är det ett dödsbo där ägaren inte velat vara med i fiberutbyggnaden i deras samfällighet. Inte ens ADSL finns. Vi fick i veckan offerten för att installera fiber och entreprenören räknar med en kostnad på drygt 65 000 kr (skall grävas drygt 400 meter + finns inget förberett i huset). Under tiden vi flyttade in köpte jag ett 4g mobilt bredband genom Comhem/tele2 som visade sig ha en riktig taskig uppkoppling.

Nu när vi har fått offerten från entreprenören, med en beräknad väntetid på ca 10-11 månader innan start, är jag tveksam om jag vill lägga 65 000: - för detta. Därför har jag kollat upp andra alternativ där 5G är ett av dem dock utan kunskapen om utvecklingen av 5g för hushåll utanför storstäder.

Min fästmö kollar bara serier och dylikt, inget behov av bästa möjliga alternativ.

Jag själv vill spela en hel del och vill därför ha ett bredband som klarar av att upprätthålla en relativt stabil uppkoppling samt en normal hastighet. Håller även på med lite redigering i XPS Network.

Kollat täckningskartor, i detta fall enbart genom Tre.se, för att se ifall uppkopplingen finns tillgänglig för 5g. Enligt deras täckningskarta finns inte 5g tillgängligt på våran adress. 5G finns heller inte tillgängligt i Tidaholm, har dock bekanta som kör allt hos dem genom 5g nätverk utan fiber installerat. 5G kommer ju också byggas ut under sikt och vad uppkoppling/hastighet är om 10 månader när fiber kan installeras har förhoppningsvis ökat avsevärt.

Min tanke är att köpa en lösning genom tre där en utomhusrouter installeras för bättre uppkoppling. Eftersom jag inte har kunskapen som krävs kanske någon annan har en bättre lösning?

Länk till tre.se för att se deras alternativ:

https://www.tre.se/handla/router/zyxel/nr7103?articleId=E8hLg...