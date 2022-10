Första egna "bygget" är allt ok?

Hejsan!

Är en person som spelar en del och som just nu lirar BDO "black desert online", vilket jag läst är ett cpu krävande spel samt gpu krävande för remastered. Kommer även att vilja lira en del spel framöver och då gärna på högsta grafik.

Min nuvarande dator är more or less kaputt, så det är liksom dags för en ny.

Datorn kommer att stå igång 24/7 (aktivt arbeta, inte idle) och en av sakerna jag har varit lite undrande över är vad som är bäst då, vatten eller luftkylare.

Jag har haft bekymmer med vattenkylaren jag har på datorn nu, det är en Fractal design kelvin s24 och jag har behövt fylla på vatten i den, vilket jag inte uppskattade då jag egentligen inte har den typen av datorvana inne. Läst att AIO ska man inte behöva göra något med men med tanke på denna jag har just nu så känns det som att man är illa tvungen, samtidigt så känns det som att luft kanske inte är tillräckligt effektivt.

Min fråga om komponenterna jag valt är "något att ha", vet att man kanske ibland har valt ett för "meh" moderkort kontra gpu osv och jag skulle uppskatta all feedback. Är vattenkylaren tillräcklig för cpun, läst om PCIe 3/4 osv och känner att allt blivit lite av en röra dessvärre, då det är lite nytt.

Kort och gott, planen är väl att det skall vara denna datorn som skall räcka mig kanske 4-5 år framåt ish, eller ser det ut att bara bli 3 år efter vad ni ser. Är allt ok eller är det några konstigheter?

Datorn är fixad hos Inet och deras datorbygge funktion.

https://www.inet.se/datorbygge/bild/b1327674/bygge-2