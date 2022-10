Telia DSL-bryggad Router, har jag gjort rätt?

Hej! Superdum fråga det här säkerligen, men nätverk är inte riktigt min allra starkaste sida, haha! Jag har i dagsläget bredband via VDSL från Telia, och har nu idag skaffat mig ett Mesh-system ifrån TP-Link (S7 3 pack AC1900). Förstod att för att få det att fungera behövde min router bryggas om för att agera bara modem till systemet. Sättet jag hittade var att via Telia sätta på "Bridge ETH Port 4" och sedan koppla huvudnoden i meshsystemet till Lan 4 på mn vanliga router. Detta gjorde jag och sedan kopplade jag samman alla Meshnodes via wifi och ja, det fungerar utmärkt. Det som förvirrar mig dock är att mina andra LAN-portar på den vanliga routern fortfarande fungerar, jag trodde dessa skulle sluta fungera helt? Men jag kan fortfarande koppla med ethernetkabel direkt från den till t.ex dator utan problem. Har jag missuppfattat när jag trodde att den helt skulle sluta fungera för annat än att supporta huvudnoden i meshsystemet?

Lyxproblem kanske att allting fungerar bättre än jag trodde, vill bara inte stöta på framtida problem för att jag gjort något fel.