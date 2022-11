Kontrollsiffra personklass c#

using System; using System.IO.Pipes; using System.Reflection.Metadata.Ecma335; using System.Runtime.CompilerServices; using System.Windows.Forms; namespace Uppgift3 { public partial class Uppgift : Form { public Uppgift() { InitializeComponent(); } class Person { public string forNamn; public string efterNamn; public long personNummer; public string sex; public bool idok; Person person = new Person("lars", "Larsson", 6504038937, "man", true); public Person(string forNamn, string efterNamn, long personNummer, string sex, bool idok) { this.forNamn = forNamn; this.efterNamn = efterNamn; this.personNummer = personNummer; this.sex = sex; this.idok = idok; } public static string GetSex(Person person) { string siffraAsString = TxtPnr.Text.Substring(8, 1); int siffraAsNum = int.Parse(siffraAsString); int result = (siffraAsNum % 2); if (result == 1) { return "Man"; } else { return "Kvinna"; } } public static bool Idok { } } private void BtnReg_Click(object sender, EventArgs e) { string förNamn = TxtForNamn.Text; string efterNamn = TxtEfterNamn.Text; string personNummer = TxtPnr.Text; if (personNummer.Length == 10) { lblRes.Text = "Förnamn: " + förNamn + "

Efternamn: " + efterNamn + "

Personnummer: " + personNummer; lblKon.Visible = true; } else { lblRes.Text = "Ange personnummer med 10 siffror"; lblKon.Visible = false; } // Denna ska jag ta bort när jag får den att fungera i "GetSex" string siffraAsString = TxtPnr.Text.Substring(8, 1); int siffraAsNum = int.Parse(siffraAsString); int result = (siffraAsNum % 2); if (result == 1) { lblKon.Text = "Man"; } else { lblKon.Text = "Kvinna"; } } private void BtnAvsluta_Click(object sender, EventArgs e) { this.Close(); } private void avslutaProgrammetToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { this.Close(); } private void registreraPersonToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { LblFNamn.Visible = true; LblENamn.Visible = true; LblPNummer.Visible = true; lblRes.Visible = true; lblInst.Visible = false; lblUppg.Visible = true; TxtForNamn.Visible = true; TxtEfterNamn.Visible = true; TxtPnr.Visible = true; BtnAvsluta.Visible = true; BtnReg.Visible = true; } } }