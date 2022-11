Mjukvara, ny NAS eller annan lösning?

Jag skulle påstå att jag är relativt kunnig inom området, jobbat med IT (nu operations) i 20 år. Men det var länge sen jag tyckte det var kul att mecka IT hemma så jag körde en Zyxel, säkert samma som du, i typ 5 år. Sen kände jag att det var dags att byta ut diskarna och i samma veva fick jag en WD My Cloud (eller nåt sånt) av en kompis. Den har nu rullat 1,5 år. Bägge var typ set and forget, utan några som helst bekymmer, precis som jag vill ha det

Bara man har två diskar och kör Raid 1 och sen backar till en typ USB-disk ibland, så är det lugnt