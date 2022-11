m.2 disk och ssd "dog" inom kort tid

Tja

Har en corsair mp510 m.2 och en ssd (minns ej brand, är säkert 7-8 år gammal) i mitt strix z390 f gaming moderkort.

m.2 disken är bara 2 år gammal och den "dog" för 2 veckor sen, disk management säger "disk management the request could not be performed because of an i/o device error".

Den står som unknown i disk management och när jag kör initialize disk så tänker den i typ 5 min och sen får jag error meddelandet.

Orkade inte bry mig och kopplade ur den men nu så "dog" min andra ssd och beter sig exakt likadant, Windows säger This device is working properly och det finns inga uppdateringar.

Har kopplat ur ssd:én, bytt kablar och kollat kontakter osv men inget, m.2 disken hade ingen heatsink på sig.

Jag har svårt att tro att båda är helt döda men jag har haft fel förut, Vad kan det vara?