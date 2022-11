TSMC:s orderingångar till underleverantörer sänks med uppemot 50 procent

Min gamla 6,7" mobil hade redan vid köp en massa brister som jag störde mig på. Jag funderar nästa år testa på och testa iPhone när de kommer få usb c och jag är berädd att betala mycket extra för detta..

Så vad kostar då troligen nästa billigaste och enklaste 6,7" iPhone?

Jag kollade snabbt på mobil iPhone 14 Plus – 5G hos eleganten och såg priset ca 15 000kr. https://www.elgiganten.se/product/mobiler-tablets-smartklocko... Och jag säger bara You **** **** ***** *** ****!

Jag tror att försäljningen av exklusiva teknikprylar kommer att rasa hos folk som köper dem kontant. Samma sak som ovanför gäller mig med moderkort till Ryzen 7000 och annat.. Det är så dyrt så jag bara blir förbannad och min köplust försvinner.

Sjukligt höga priser och tider då folk kanske kommer ha mindre pengar att röra sig med när priserna var normala. Ja, det kommer säkert en lågkonjektur.