Priskoll/köpråd

Jag har tänkt bygga en ny dator och det blir nog till att byta allting och köra på en helt ny och vill därför höra med er om min nuvarande är värd något och hur mycket. Är det bäst att sälja hela datorn eller delar?

Specs nedan:

Chassi: Kab Corsair Obsidian 900D

Processor: CPU Intel Core i7 4790K 4GHz, 8MB

PSU: Corsair AX860 80PLUS Platinum

RAM: Corsair 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz/VENGEANCE PRO RED

Processorkylare: Corsair Hydro H110 CPU-kylare

Moderkort: MK ASUS MAXIMUS VII RANGER ATX, Z97, 1150

Hårdisk1: SSD 512GB Samsung SATA 2.5´´, 850 PRO

Hårdisk2: Samsung 860 EVO 1TB

Grafikkort: Asus geforce RTX 2070

Vill också fråga gällande byggnation av ny. Ska man go all in o bygga ny 4k dator nu eller vänta lite till?

Minns att när jag byggde denna för 7-8 år sen så var det det bästa som fanns då och den har kämpat på tills nu enda jag bytt är grafikkortet.

Men frågan är håller en ny 4k dator för 50-60tusen kommande 7-8 år om jag skulle besluta mig för det?