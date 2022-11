Hej,

det är dags för en ny speldator då min nuvarande har några år på nacken, se nuvarande setup nedan.

Budget: har inte satt någon budget än men de jag hart satt ihop ligger på 27000 och det är väl lite för mycket egentligen.

CPU | AMD Ryzen 7 1700X

Kylare | be quiet! Pure Rock

Mobo | MSI B450 GAMING PLUS

Minne | Corsair 32GB (4x8GB) DDR4 3000Mhz CL15 Vengeance

Grafikkort | MSI Radeon RX 580 Armor OC grafikkort 8G

Nätagg | be quiet! Pure Power 10 600W CM

SSD | Samsung 860 EVO 500GB

Chassi | Fractal Design Define C

Datorn skall helst klara de flesta spel och vara något framtidssäker. jag har byggt ihop en intel och en amd dator, priset blev nästan exakt samma :D.

Det som jag är lite osäker på är vilket grafikkort jag ska välja, nu har jag valt ett XT6900 men jag funderar på att köpa ett mycket lägre specat grafikkort nu och uppgradera det om något år när det finns lite fler GTX4000 serein kort att välja på, kom gärna med förslag på något prisvärt instegskort.

Samt så undrar jag hur stort nätagg man behöver ha.

Intel

https://komponentkoll.se/bygg/ZqMWl

AMD

https://komponentkoll.se/bygg/KYEGQ