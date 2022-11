i7-8565U - klarar den inte 4K 60hz för skrivbordsarbete?

Jag har ett problem med jobbdatorn som jag försöker få att fungera fint med en hemmaskärm i 4k 60hz.

HDMIuttaget stöder max 4k@30hz. Har en gammal tråd på ämnet

https://www.sweclockers.com/forum/trad/1646096-pest-30hz-4k-e...

It is what it is here. Dongel gäller.

Nu har jag en usb-c docka från jobbet. Och yes - nu kan jag köra 4k@60hz. Hurra!

Och ja - det märks skillnad om man rör muspekaren. 30hz var inge kul. Här märks skillnad helt klart. 60hz funkar.

MEN!

Nya problem. Att bara flytta en ruta eller scrolla i webläsaren är fortfrande sluggish. Det hackar som om det vore 30hz ändå. Eller lägre. Tittar jag i task manager så går grafikkretsen i i7-8565U på högvarv bara av att flytta rutan för en filmapp, teams eller webläsaren.

Kör jag siten UFO attack för att kolla FPSproblem så rapporterar den stutter issues - och GPUn går på 90% konstant.

Jag har för övrigt stängt av de flesta windowsanimationerna i förhoppning att det skulle hjälpa. Men icke.

Är det rimligt att GPUn i den här processorn inte klarar av att rendera windowsmiljö med office och webläsare i 4k@60hz? Det här förvånar mig i så fall!

Jag tror ju snarare det är nå fel. Eller är det rimligt?

Saknas det minnesallokering till GPUn eller är de nå fel så att inget hårdvaruaccelereras?

Det är en jobbdator och behörigheterna är rätt nedlåsta (alltså svårt att testa en del grejer).

Edit:

Laptopen är en HP Elitebook 830 G6 från 2019.

16GB RAM

SSD