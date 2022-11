Vad gillar ni med just datorspel/tv-spel? Och varför? :)

Jag gillar att datorspel är den kanske mest interaktiva form av eskapism som finns. En bok kan berätta hur någonting ser ut, en film kan visa det, men det är bara ett datorspel som kan låta mig utforska och uppleva det. Jag kan läsa hundra uppslagsverk om livet i medeltidens Tyskland, men ingenting kan levandegöra det som ett datorspel.

Mycket kan förbättras, men branschens värsta fiende är sig själv, tror jag. Likriktningen och trippel-A-geggan och games as a service är det som gör att vi får åttiofyra Assassin's Creed's och Call of Duy-pangare och likamånga Fortnite och PUBG-kopior. De marknadskrafter som spelar in där är dock så stora och förhärskande att det inte kan ligga någon enskild till last. Det är bara så det är. Den enda fördelen är att den här skiten göder en anti-rörelse bland mindre utvecklare och indiestudior. Och det är där innovationen och utvecklingen sker. Sex minnesvärda timmar är bättre än hundrasex förglömliga sådana.

Vad gillar du med datorspel?