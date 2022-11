Eftersom skärmen har typen av G-Sync-modul där det bara finns en DisplayPort och HDMI-porten är strypt så kan du glömma allt som har med HDMI att göra.

Båda datorerna har dock DP, den stationära direkt och laptopen via USB-C. Så du behöver något sätt att koppla in båda datorerna via DP till DP-porten på skärmen, d.v.s. du behöver någon typ av DP-switch. Det finns dels rena DP-switchar, men även KVM-switchar som även switchar t.ex. USB.

Ett billigt alternativ är en sån här switch, men jag har tyvärr ingen aning om hur bra en sån faktiskt fungerar.