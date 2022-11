André har åsikter om God of War: Ragnarök

Vadan detta? En spelrecension på SweC? Är det ens lagligt?

Jag känner era knutna nävar ända härifrån, men allt är okej! Förhoppningsvis. Varför detta skrivs är enkelt: För det första är variation roligt och det är något jag vill uppmana i Medlemsrecensioner. För det andra har jag haft möjlighet att spela det efterlängtade God of War: Ragnarök innan release och vill helt enkelt dela med mig av åsikter.

Nya versionen av God of War överraskade tittarna på Sonys E3-konferens 2016 och mycket hade ändrats. Det God of War vi fått lära känna i sex spel, och ett mobilspel, hade ändrats rejält med nya miljöer, helt ny berättelse baserad på nordisk mytologi och ett helt nytt stridsystem. Och så hade Kratos odlat ett rejält skägg. Det var inte något God of War spelare var vana vid och skepsis föddes, men när spelet väl släpptes 2018 visade utvecklarna Santa Monica Studio att Kratos framtid ligger helrätt i spelstudions händer. Och med Ragnarök bevisar Santa Monica detta än en gång.

Det har gått flera år sedan händelserna i God of War och det är dags att återvända till Midgård. Fimbulvintern, vilket översätts till jättevintern från fornnordiska, är i full flärd och hela Midgård har klätts i ett snötäcke. Kratos och Atreus håller sig undangömda för att undvika Frejas vrede och duon tillbringar större delen av tiden för att finpolera Atreus överlevnadskunskaper. De inser dock att de inte kommer kunna gömma sig för alltid, vilket de blir påminda om när ingen mindre än Thor, spelad av Sons of Anarchy-kändisen Ryan Hurst, knackar på.

Vad som följer är ett bombastiskt äventyr som tar spelets karaktärer till samtliga nio världar den nordiska mytologin har att erbjuda. Intensiva och episka strider varvas med lugna stunder fulla av visdom och reflektion. Oavsett vad som händer sitter man som klistrad framför skärmen. På resan möter vi gamla vänner och får stifta bekantskap med nya vänner och förstås lära känna nya fiender och får reda på varför dem behöver åka på däng. Allt detta i ett välarbetat berättelse-paket med finpolerat manus där action, intriger, glädje och sorg får gott om utrymme.

Berättelsen höjs ytterligare av skådespelarinsatser från bland annat Christopher Judge, Sunny Suljic och Richard Schiff som verkligen lyckas förmänskliga sina karaktärer och får spelaren att känna och sympatisera med dem. Det är fortfarande ovant att associera sådana känslor med en spelserie som i grund och botten blev känd för sin brutalitet, men det mer mogna tillvägagångssättet för att berätta en gripande story är fortfarande extremt välkomnande.

Slagsmål och sånt

Story i all ära, men utan stabilt gameplay kan man ju lika gärna avnjuta en schysst rulle. Men som tur är erbjuder Ragnarök lika härliga strider som föregångaren. Precis som tidigare får vi följa huvudkaraktärerna med en tight kameraplacering snett över axeln, vilket gör att fighterna känns mer intima och tyngden av varje slag känns mer påtagligt.

De tillgängliga vapnen må vara få till antalet, men spelaren har gott om utrymme att slåss på det sätt som passar bäst och stor variation erbjuds mer från den utrustning du bäst. Spelare som nyligen betat av God of War kommer till en början känna sig begränsade då förmågorna nollställts och måste låsas upp igen. Efter bara ett par timmars spelande återvänder dock den kraftfulla spelkänslan och det är återigen riktigt tillfredsställande att puckla på alla olika sorters fiender.

Några tillskott har tillkommit för att fräscha upp slagsmålen. Kratos och kompani har fått extra förmågor baserade på vapnens element som går att kombinera för att åsamka extra skada. Vidare har det tidigare systemet där poäng av utrustningen låst upp ytterligare kraftfulla varianter av specifika förmågor slopats helt. I stället har det ersatts av ett system där förmågorna uppgraderas när dessa används. När en förmåga uppgraderas kan du välja att göra att attacken gör mer skada, att fienden tar extra element-skada eller att fienden bli stunnad. Det hela känns mer strömlinjeformat och ger spelaren mer möjlighet att göra sin spelupplevelse mer unik.

Challenge accepted

I klassisk God of War-manér får spelaren också ta del av en hel del pusselutmaningar. Dessa erbjuder varierande klurighet, men håller en förhållandevis låg nivå som inte bromsar in tempot allt för mycket. När du listat ut vilken typ av pussel det handlar om är det lätt att veta hur du ska gå till väga, men då Kratos får ny utrustning under spelets gång är det alltid värt att utforska tidigare besökta områden för att hitta nya utmaningar. Odins korpar återvänder dock och är som tidigare utspridda i alla världar vi får besöka och kan dra lika mycket åt fanders som i förra spelet.

Utöver regelrätta pussel finns det gott om andra utmaningar som verkligen sätter dina förmågor på prov. Ragnarök är knökfullt av minibossar och andra kraftfulla fiender som kräver att du behärskar Kratos vapen, sköld och olika förmågor och kan kombinera dessa för att både överleva och klå fienderna.

Som bevisats gång på gång tidigare. Playstation Studios kan verkligen leverera urläckra spel som drar nytta av hårdvaran har att erbjuda. På Playstation 5 ser God of War: Ragnarök magiskt ut. Karaktärsmodeller och miljöer är extremt detaljerade oavsett vilket grafikläge som väljs. På PS5 har spelare möjlighet att välja mellan antingen hög bildfrekvens eller hög upplösning, samt möjlighet att aktivera high frame rate-läge och variable refresh rate. Oavsett om du föredrar högt antal pixlar på skärmen eller många bilder per sekund, är det möjligt att justera upplevelsen som du vill.

God of War Ragnarök lyser på många sätt och vis och fördelarna överglänser de få nackdelarna och kan utan problem klassas som en av årets bästa speltitlar. Storyn är storslagen och gripande, slagsmålen har både tyngd och djup och mer varierade världar gör Kratos resa mer spännande än tidigare. Santa Monica Studio har finpolerat upplevelsen ordentligt och levererat ännu ett mästerverk.

Med det sagt Ragnarök en regelrätt uppföljare, på gott och ont. Om du inte fastnade för remaken från 2018, lär inte Kratos äventyr i Midgård med omnejd vara intressant för dig den här gången heller. Men snoozar man, så losar man. Och i det här fallet går du miste om en av de bästa spelupplevelserna som erbjuds för tillfället.

Kratos äventyr i God of War: Ragnarök går att uppleva på Playstation 4 och 5. PC-version har det inte pratats om ännu i officiell kapacitet, men troligtvis kan spelet släppas till PC 1-2 år efter PS-släppet.

