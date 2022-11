Slagborrmaskin visavi borrhammare; vad ska man ha? (Batteridrivet...)

Var inne på Hornbach just utanför Backaplan (som att det spelar roll), och den sletna surgubben där hävdade att om man ska borra i betong med armeringsjärn (vilket det finns i tak och sidoväggar i mitt 50 år gamla lägenhetshus) så ska man ha en borrhammare, för det klarar inte en slagborr av tydligen. Men borrhammaren kostar ju fan as (gubben pekade på en DeWalt för typ femåthalvt tusen ink batteri och laddare), plus att den inte dubblerar som skruvdragare, så då ska jag köpa en separat skruvdragare också?! Vafan, typ...!

Kan ju inte vara rimligt att lägga sådana pengar bara för att sätta upp lite lampor och hänga lite konst på väggarna efter jag flyttat in efter helrenovering av hela huset. Hade ju tänkt att primärt ha grejen som skruvdragare. Kan en slagborr verkligen inte tugga sig igenom ett eller annat armeringsjärn om man skulle ha oturen att råka stöta på ett sånt?!

Är helt tappad på byggverktyg och sånt, så lite råd vore ju bra. Säg dock inte att jag borde låna grejerna - jag känner INGEN med sådana här prylar... Vill dessutom vara lite självförsörjande, känns bra att ha en schysst maskin när man behöver det. Även tips på bra borrar osv som inte blir slöa efter tre hål typ... Tackar så möe!