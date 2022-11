Anaconda och Python i Ubuntu

(Hoppas jag satte tråden rätt, ber om ursäkt annars!)

Fotnot: jag är verkligen inte hemma i detta, så inga krångliga ord and keep it basic.

Instruktionerna till denna delen:

Kurs på Universitet i simuleringar med biomolekyler.

Jag har installerat Ubuntu, laddat ner anaconda, installerat, stängt terminal fönstret, öppnat ett nytt, skrivit "which python", men jag får inte "the output" ovanför det blå strecken i bilden ovan. Jag får inte heller ett felmeddelande utan det här inget när jag trycker på enter.

Help?

EDIT:

Detta är vad jag får i det nya fönstret.

taygetos@Lenovo88:~$ which python

taygetos@Lenovo88:~$ cd

taygetos@Lenovo88:~$ ls

anaconda3

taygetos@Lenovo88:~$ cd /mnt

taygetos@Lenovo88:/mnt$ ls

c wsl

taygetos@Lenovo88:/mnt$