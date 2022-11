Windows 10/11 installerare fallerar vid "A media driver your computer needs is missing"

Hej

Har inte haft ett Windowssys på ett par år och skulle helst slippa men ett spel jag gärna fortsätter med som har fungerat som en social kontakt med en f.d kollega (och som är väldigt kul) har upphört att fungera i multiplayer via proton (mp-delen har alltid varit lite flaky, syns på protondb) och jag hade redan spenderat viss tid på att ändå få det att fungera via proton när jag gav upp och ordnade plats på en disk på en maskin för Windows. Tänkte mig inte att det skulle bli omöjligt att installera.

Aorus Pro AX B550i med senaste BIOS (resettad to defaults av uppdateringen, SATA mode är AHCI ) 32GB DDR4, en Samsung Evo 500GB SATA SSD, mus, tangentbord, ethernet, inget annat. Laddat ner ISO av både Win10 och 11 (det senare för att se om samma fel och ja det är det). Har provat olika USB-minnen (och skivavbildskrivmetoder) men jag tror inte det är där felet är för de bootar alltid till Windows installerare där uppges välja språk och region, sedan tänker den ett par sekunder och säger sedan:

"A media driver your computer needs is missing. This could be a DVD, USB och Hard Drive driver." och så kommer den inte längre.

Vad är det för drivrutin Windows behöver som ingen Linux-distro från de senaste fyra åren har behövt? För att ens installera ett grundläggande system menar jag. Varför kan det inte vara mer specifikt? Installeraren kommer alltså inte ens till val av måldisk, den verkar känna något i maskinen som inte Windows kan hantera, vilket verkar rätt så konstigt. Har någon ett tips?