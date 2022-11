DP to HDMI -> LG C med G sync

Om jag postar det här i fel del så får Mods flytta

Jag funderar på att köpa 3st LG C till min sim och C modellerna har G sync stöd ((VRR) men bara HDMI in.

Mitt grafikkort (3080Ti) har 3xDP och 1xHDMI ut så det behövs minst 2st adaptar.

Jag har googlat men inte fått ett klart svar om G sync fungerar över adapter.

Så vad säger ni, kommer det fungera eller får jag nöja mig med att centerskärmen ?