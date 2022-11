Datorstrul - Prime95

Hej,

Har haft problem med olika BSoD. Får intetsägande förklaringar, typ Stoppkod: Driver Overran Stack Buffer

Har kört Memtest86 och den hittar inga fel.

Kör Furmark för att testa grafikkortet och det går också bra.

När jag däremot kör Prime95 så hittas fel, ibland väldigt snabbt och ibland tar det någon timma. Ibland så bootar maskinen om under test.

Det som presenteras är typ:

[Nov 4 18:33] FATAL ERROR: Rounding was 2.059691778e+34, expected less than 0.4

[Nov 4 18:33] Hardware failure detected running 480K FFT size, consult stress.txt file.

Detta kommer på olika kärnor, och vid olika tidpunkter.

Temperaturerna är bra, chassit är borttaget. Under stress så ligger CPU mellan 76-78 grader och GPU på 68.

Ingen överklockning är gjord.

Jag funderar på att byta CPU, är det troligast att felet ligger där? Eller ska jag köpa nytt moderkort i samma veva?

Spec:

AMD Ryzen 5 2600X 6 core 3,6 ghz

GeForce RTX 3060

32 GB ram 3200Mhz cl 16 ddr4

Gigabyte b450M ds3h mAtx (senaste BIOS)

Corsair 650w 80 plus silver

480 GB SSD

+ extra HDD.