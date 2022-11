Facebook 2-faktorsauktorisering fungerar inte (kod godkänns inte)

TL;DR Koderna som jag får i Google Authenticator resp. Facebook-appen fungerar inte för att logga in. Alternativet SMS har försvunnit. Får ingen notifikation i övriga enheter som jag kan godkänna. Vad göra?

För något halvår sedan aktiverade jag 2-faktorsauktorisering på Facebook. Fram till idag har jag dock inte behövt använda det, eftersom jag varit inloggad på alla mina enheter. Idag tog den lyckan emellertid slut då jag hade loggats ut från Facebook på en av mina datorer.

När jag loggade in uppmanades jag att mata in en kod från min authenticator-app. Så jag öppnade Google Authenticator och skrev in koden. Bara för att då meddelande om att koden var ogiltig. Nollställde koden och försökte igen. Samma resultat. Väntade 1 minut på ny kod. Samma resultat igen.

Öppnade sedan Facebook-appen i telefonen och öppnade kodgeneratorn som finns där. Testade med två koder från denna, men med samma resultat. De godkändes inte.

Klickade på "Klicka här om för flera alternativ". Där brukar det vanligtvis gå att beställa kod via SMS, men det alternativet hade försvunnit. Det enda alternativet som fanns var "Gå till en enhet där du är inloggad och godkänn inloggningen". Problemet är att när jag går till en annan enhet där jag är inloggad får jag ingen uppmaning om att godkänna inloggningen.

Så, vad göra?

Jag har 10 st. återställningskoder som jag laddade ned för något halvår sedan. Men jag hittar ingenstans att använda dem. Någon som vet hur de fungerar?

Finns något sätt att be FB som hjälp? Hittar inte det

Tror inte heller att jag kan stänga av 2-faktor eftersom jag administrerar ett gäng stora sidor genom jobbet och därför har krav från FB att ha 2-faktor ...

Är inne på mitt andra Facebook-konto. Det första blev jag utlåst från på samma sätt här om året. Först försvann SMS-alternativet. Sedan slutade kodgeneratorn att fungera. Och efter några månader var jag utloggad från alla enheter. Vill ogärna att det händer igen eftersom jag administrerar en hel del sidor- och appar åt jobbet.