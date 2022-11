AMD: "Radeon RX 7900 XTX kontring på Geforce RTX 4080"

Skrivet av pacc: Exakt, det lär ju dröja innan vi får 4080 siffror utan AI DLSS Gå till inlägget

RTX 4080 släpps i handel om 11 dagar. RX 7900 XTX är över en månad bort 13 December, så det kommer inte vara ett problem att veta hur RTX 4080 presterar. RTX 4090 för 22 000kr sålde slut för under 60 sekunder i norden. AMD ligger kvar på TSMC 5nm och 6nm på minnen med en ny chiplett med 6st GPU via en ny snabb buss på samma krets. Vilket har visat sig kostnadseffektivt medans RTX 4090 har GDDRX6 och 100% TSMC N4 (OBS ej 4nm) som är väldigt lik TSMC N5P den är 15% energi effektiv än N5 eller 7% högre prestanda för samma effektuttag.

N5P will offer 7% higher performance over N5 at iso-power or 15% lower power at iso-performance.