Budget Mini-itx ca 7000kr

Hej,

jag har satt ihop detta paket:

Cooler Master V550 SFX Gold 550W 732kr

msi geforce rtx 2060 ventus gp oc 3090kr

crucial p2 m.2 ssd 500gb 491kr

G.Skill Aegis DDR4 3200MHz 2x8GB (F4-3200C16D-16GIS) 599kr

asus prime h610i-plus d4-csm 1398kr

i3 gen 12100f 1399kr

Allt hamnar på 7709kr.

Tanken är att kunna spela spel som Diablo 4, Final Fantasy 7 Remake och last of us i 1080p på medium/hög.

Finns det bättre delar att välja? Jag vill inte vara dumsnål men vill helst hamna under 8000kr och kommer vänta in Black Friday. Ska byggas i ett Fractal design Node 304 chassi som jag redan har.

Ljudnivå bryr jag mig inte om, enda kravet är att det måste vara ett Nvidia grafikkort då jag använder en Nvidia Shield TV för att kunna spela på teven.

Tack på förhand!