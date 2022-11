Soundbar startar inte med TV-fjärr

Hej!

Har precis skaffat en soundbar som jag kopplat med medföljande HDMI-kabel i ARC-portarna både på TV och soundbar.

Ljudet är magiskt och jag är helnöjd! Problemet är bara att jag behöver välja inställningar/snabbinställningar/AV Q910A(HDMI) varje gång för att få ljudet via soundbar.

Så gör jag i dagsläget:

Startar TV, (soundbar startar ej).

Går till inställningar/snabbinställningar, under snabbinställningar bläddrar jag där det står tv-högtalare, (trycker ok för att bläddra), väljer Mottagare HDMI, laddar en sekund, sedan ändras namnet från Mottagare HDMI till [AV] Soundbar Q910A(HDMI), soundbar startar och jag har nu ljud via den.

Det här behöver jag göra varje gång jag startar TVn sen funkar allt smärtfritt. Men vill såklart att soundbaren startar samtidigt när jag startar TVn

Strömtest fungerar enligt nedan:

Under Källa finns Samsung tillagd.

Samsung HDMI 4

Kontrollera enhetens strömanslutning

Kontrollera att enheten har anslutits korrekt. Försök sedan att slå på enheten med knappen nedan.

*knapp* "ström på"

Jag trycker på den och det fungerar att både stänga av och starta soundbaren med TV-fjärren här.

Under inställningar, allmänna, extern enhetshanterare finns Anynet+ (HDMI-CEC). Denna är aktiverad.

Under inställningar, ljud, expertinställningar, HDMI-ingångsljudformat är PCM valt. Har provat Bitstream men detta förändrar inget.

På limpan har väljer jag källan D.IN

Har försökt göra detta men att hålla in högerpil gör ingenting med varken soundbar eller TV. "Press and hold the right direction on the direction pad on the remote for more than 5 seconds or until Anynet+ appears on the soundbar display to activate or deactivate Anynet+."

https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00062384/

Tycker det är märkligt att det fungerar att höja och sänka volym med tv-fjärren samt att stänga av TV och soundbar. Men att starta vill inte fungera.

Har läst på lite snabbt om HDMI-CEC som soundbaren stödjer och allt jag såg är att man endast kan stänga av samtliga enheter med hjälp av det. Ska inte Anynet+/CEC även inkludera möjligheten för att starta samtliga enheter? Om det nu är så, hur löser jag detta på bästa sätt eller är det ens möjligt att få båda enheterna att starta med en kontroll samt få soundbar som standard ljudkälla?

Soundbar: Samsung HW-Q910A 7.1.2ch Soundbar (2021)

Specs: https://www.samsung.com/se/multistore/benifyse/pd.HW-Q910AXE/

TV: Samsung UE55MU8005

Bifogar lite bilder för att visa er vart jag befinner mig i det jag beskriver.

https://imgur.com/a/MhDdiIm

Uppskattar verkligen all hjälp jag kan få! Jag hoppas på att ni kan dumförklara mig stenhårt! <3