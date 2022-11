ljud ut till blåtand ?

jag har en LG Oled b9 som jag skulle vilja koppla ett par blåtands hörlurar till samtidigt som tv:ns högtalare är igång

det verkar bara som att det funkar med trådade hörlurar men jag vill ha det trådlöst

finns det någon typ "lineout to bluetooth" jag hittar bara bluetooth to line in

tacksam för förslag