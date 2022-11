Support uppgradering dator AM4 ( PSU, CPU, GFX, Minne )

Hej,

jag ska uppgradera min äldre dator am4 och behöver lite support.

Jag hade tänkt uppgradera enligt nedan

CPU | AMD Ryzen 7 1700X -> AMD Ryzen 7 5800X ( eller X3D )

Kylare | be quiet! Pure Rock

Mobo | MSI B450 GAMING PLUS

Minne | Corsair 32GB (4x8GB) DDR4 3000Mhz CL15 Vengeance -> Corsair 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 Vengeance

Grafikkort | MSI Radeon RX 580 Armor OC grafikkort 8GB -> MSI Radeon RX 6700 XT 12GB MECH OC eller Motsvarande

Nätagg | be quiet! Pure Power 10 600W CM

HDD | Samsung 860 EVO 500GB

Chassi | Fractal Design Define C

nu då till mina frågor.

1. Klarar jag mig med ett 600W nätagg eller behöver jag ett starkare? jag har ett XFX 750W Core Edition som jag kan använda om det har alla pins som behövs, det behöver jag kolla upp.

2. Hur ska jag tänka med minnena? vad jag har läst mig till så är det idealikst att ha minnen på 3600mhz med denna cpu men jag kan inte tolka vad mitt mobo klarar av. Eller är det ok att köra på minnen med annan frekvens?

https://www.msi.com/Motherboard/B450-GAMING-PLUS-MAX/Specific...