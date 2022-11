Visste att 13900K skulle vara en varm best och när jag hämtade hem min i helgen fick jag bekräftat att det sannerligen är, en varm best.

Ny har jag ju knappast den bästa AIO:n på marknaden (Cooler Master ML360L ARGB V2), men den är ändå en 360mm, så blev lite förvånad att CPU:n direkt går upp i ~95 grader i t.ex. Cinebench (tror tillochmed den spikade snabbt på 100 grader vid något tillfälle) trots att fläktar och pump gick på högvarv.

Så jag började leta efter sätt att få ner temperaturen och har hittills hittat följande.

- För användare av (nya?) Asus moderkort så verkar Asus Multicore Enhancement vara igång by default, vilket för en 13900k bara resulterar i att den drar mer utan att prestera bättre (snarare sämre om den börjar throttla). Så jag gick in och ändrade till "Disable, Enforce all limits" och efter det så går processorn noterbart svalare (ligger närmare 90 än 95-100 grader nu).

- Har även ett litet personligt korståg mot HT (haft det sedan i7-2600 tiden) och testade stänga av det här med då min i7-8700k blev 5-10 grader svalare med HT av. Fick inte samma tydliga skillnad i temperatur med 13900K (kanske någon enstaka grad, får testa det närmare vid senare tillfälle), dock fick jag noterbart bättre fps i TWH3; Average fps i spelets inbyggda benchmark gick från ~151 till ~165 fps. Ska testa mer och fler spel när tid finns. (Denna sista punkten är ju bara relevant för folk som primärt spelar på sin 13900k.)

Någon som har fler kylningstips att dela med sig av?