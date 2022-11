Kan något hjälpa mig fixa ned bibliotek med en C++ och C pakethanterare?

Nu håller jag på med något riktigt spännande.

Jag har nämligen letat länge efter någon typ utav en pakethanterare som kan underhålla när det kommer till bibliotek för program. Det har fungerat klockrent i Java när man kört Maven eller Gradle. Men jag kör C och C++ för jag programmerar mycket som har med hårdvara att göra, ungefär.

Det jag vill göra är att jag vill få ImGui att fungera. Men att ladda ned massa C bibliotek så som OpenGL kan vara lite jobbigt. Men tack vare Conan så sköter Conan allt som har med C++ och C att göra.

För det första så har jag installerat:

- MinGW

- Eclipse CDT för C och C++ (Jag kan ingen annan IDE.... och Visual Studio Code är alldeles för blekt för mig)

- Conan via Python PIP

Så allt verkar grönt där. Det jag gör nu är att välja ett exempelprojekt här från ImGUI:

https://github.com/ocornut/imgui/tree/master/examples

Då ställer jag er några frågor:

1. Vilket projekt ska jag välja? Jag ser att det finns vissa projekt som har CMakeList.txt, Makefile och massa Visual-Studio-projekt. Jag antar att jag ska välja ett projekt som passar mitt operativsystem och som har CMakeList.txt eller Makefile?

2. Hur startar jag upp ett sådant projekt med Conan? Jag har tittat här men jag förstår inte vad han får "options" och "imports" ifrån. https://youtu.be/O2E-W9P-jKc?t=296 Jag antar att man ska anropa "conanfile.txt" med kommandot "conan" i kommandotolken?

Om det är någon som har någon kunskap som löser detta problem, t.ex. någon som vet ett alternativ till Conan, så är jag redo att byta då jag har inte investerat min tid på Conan så mycket.