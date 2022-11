Skrivet av Aka_The_Barf: Rosa mannen? Aldrig hört talas om. Får kika när hans kanal åker upp igen. Gå till inlägget

Blir nog ingen ny kanal tyvärr.

Han har under många år lagt upp tusentals videor av saker som sänts på Tv från senare delen av 80-talet till en bit in på 00-talet, dvs under den period när stora delar av svenska hushåll hade videospelare och kunde spela in program. Det är högt och lågt. Kan vara regionala nyheter från 1994, ett kaféprogram från 1989, en intervju med nån politiker från ett nyhetsinslag 2001, ett humorprogram från 1988, en dokumentär om jordbruk från 1996. Typ så.

Ögonblick från en nära dåtid, som var högst vardagliga och oftast inget man mindes då, men som i dag blir ett bitvis intressant tidsdokument. Det ger ett perspektiv på de senaste dryga 30 åren.