Får inte reklamera trasig CPU.

Har köpt en CPU av PROSHOP som är trasig. (AMD Ryzen 9 5950X)

Min nybygge har kraschat gång på gång i över en månad. Jag har felsökt dagligen utan framgång tills jag en dag hittade rätt i event-logger filtrerat på whea-logger. Där hittade jag över 60 felmeddeladen som indikerade på att 'core 18/19' var fel och även hintade för mig att CPU var trasig.

Jag testade CPUn i en väns dator och helt plötsligt kraschade hans dator vid hög belastning med . Detta är ju en solklar bekräftelse på att CPUn faktiskt är trasig och bör reklameras, så jag gjorde det!

Det har nu gått en vecka sedan jag reklamerade processorn till PROSHOP och resultatet är skrämmande.

Varan du reklamerat är granskad av våran tekniker och inga fel hittades, Tillsammans med detta bedrövliga meddelande kom även en faktura på 500DKK för teknikers tid .

Det är konstaterat att deras tekniker inte är kunniga nog i att hitta problemet trotts att jag steg för steg förklarat för dem vad som triggar det och vart det finns att hitta. Att returnera processorn på felsökning igen innebär förmodligen ännu en debitering på 500DKK då teknikerna inte är kunniga nog i att få fram problemet.

PROSHOP har satt mig i en loop som gynnar deras fula verksamhet. Driver jag vidare ärendet till ARN eller vet någon hur jag ska gå tillväga med detta?

Felkoder:

A fatal hardware error has occurred.

Reported by component: Processor Core

Error Source: Machine Check Exception

Error Type: Cache Hierarchy Error

Processor APIC ID: 19

The details view of this entry contains further information.

Tidigare tråd:

https://www.sweclockers.com/forum/trad/1674883-hjalp-nybygge-....