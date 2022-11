Skrivet av Szajda: Då var det dags igen med REKLAM åter REKLAM i Windows Start meny Fattar inte Microsoft att ALL J*vlar Reklam gör att användare lämnar plattformen för Linux eller OS X https://www.windowscentral.com/software-apps/windows-11/windo... <Uppladdad bildlänk> Tackar tusan man kör Linux för allt "viktigt saker" och Windows för spel (Ett spel bara World of Warship) Vad säger ni goa Datanördar Gå till inlägget

Hade gärna fått ha mer val i omröstningen. Ingen av valen passar mig iallafall. Jag skulle för övrigt inte klassa det där som reklam. Jag har inte sett någon riktigt reklam i startmenyn någonsin! Går också att stänga av en del. Jag har stängt av "Suggest ways to get the most out of Windows and finish setting up this device" och "Get tips and suggestions when using Windows" och jag har som sagt aldrig sett riktigt reklam.

Skrivet av Pamudas: Reklamen du syftar på är alltså ett förslag om att logga in på ett microsoft-konto eller aktivera OneDrive? Gå till inlägget

Precis, det där klassar jag inte alls som reklam, även om detta inte är speciellt bra heller. Har dock för mig att man kan stänga av detta