Ny gaming PC 15k budget

Tjena SweC!

Nu börjar dumburken bli seg och med stundande BF så har jag blivit sugen på att köpa en ny burk.

Fick enorm hjälp här när jag köpte min senaste 2015.

https://gyazo.com/bf4262b2ee20f5a3a6e2fb9112fd4bdd + ett 1070

Finns det något utav detta som går att återanvända?

Antar att det mesta som finns i nuläget är ganska markant bättre än detta. Sitter med dubbla 1440p skärmar om det har någon betydelse.

Vad är mest bang for the buck för runt 15k just nu?

Byggnation behöver ej ingå i budget och w10 hittar man väl fortfarande billigt online från diverse sidor.

Tack på förhand!