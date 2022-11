Test: Nvidia Geforce RTX 4090 från Asus, Gigabyte och MSI

Skrivet av CrispVanDahl: Skicka hjälp. jag drunknar. Gå till inlägget

Would if I could.

Tack för en välskriven recension oavsett, alltid kul att jämföra olika kylarlösningar.

Satt och tittade på HUs jämförelse på MSI Suprim X och Gaming X Trio samtidigt som er recension släpptes, så det är ju inte som att ni är sena på bollen direkt - och 4 kort samtidigt dessutom.