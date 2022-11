Ny router 4G/5G - beslutsångest

Hej!

Jag undrar om ni kunnat hjälpa mig med val av router till nuvarande 3Bredband Max uppkoppling. Jag har inte 5G uppkoppling i dagsläget men förväntar mig få det inom kort sedan jag bor i en stad 3 bygger ut 5G för fullt. Det finns i närheten och en mast finns precis inom synhåll från hemmet.

Min nuvarande router, en Huawei B535-232, får jag ca 40-60mbit ner och 20-30 mbit upp.

Valet är att förlänga med 3 och plocka ut en Inseego FX2000 (deras Zyxel NR5103e får jag ej att ansluta trådlöst till Samsung Smart-tv, dessutom långsammare hastighet än min nuvarande via 4G). Andra alternativet är ett köpa en router separat, utanför 3, men isåfall kanske gå miste om den "gratis" router man får via binda sig till dem. Där har jag kollat lite på Asus 4G-AC86U och TP-Link Deco X80-5G. Dessa routrar kanske har bättre hastigheter via mobilt bredband än vad 3 kan erbjuda?

En annan tanke är om man ska byta till Telia också för bättre hastighet ca 100mbit ner här med 4G. Men det som talar emot är att det känns dyrt och dessutom läst en del om deras begränsningar hastigheter av mobilt bredband. Vet inte om någon har någon erfarenhet?

Är det värt att satsa på 5G nu för mig eller vänta tills jag faktiskt har 5G täckning i hemmet och då kanske få tag i en modernare router med WIFI 6E?

Jag har beslutsångest sedan valet inte känns helt enkelt.