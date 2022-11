Warzone II - Allmäna tråden, Spelare / Frågor / Info

16 November är releasen satt för nya Warzone II och deras tillägg DMZ

Officiella Grand Reveal börjar om ca 1 timme, klockan 21.00 för er som är sugna!

Warzone 2 Reveal är live nu, ser på DrDisrespect streamen men antar de finns för den som vill att hitta sin egna på Youtube/Twitch

Kommer uppdatera tråden under kommande timmarna/dagarna för att ha så korrekt information som möjligt som det kommer ut nu.

Vi har redan nu bilder på Battlepass

Saxat från deras senaste blogg

"Säsong 01 för Modern Warfare ® II och Warzone 2.0 ™ går live den 16 november kl. 10 PT. Modern Warfare II kommer att få sin säsong 01-uppdatering den 14 november kl. 10 PT. Alla plattformar kan förbelasta Warzone 2.0 från och med 14 november kl. 10 PT."

Al Mazrah, kartan till Warzone 2,0: Använd 18 viktiga intressanta platser för att kämpa dig till din seger i Battle Royale eller utforska dem på väg till extraktion i den helt nya DMZ-upplevelsen.

Redo för den nya eran: Massor av nya funktioner gör Warzone 2.0 en otrolig upplevelse.

En skift i perspektiv: Third person spellistor som kommer under säsongen till Warzone 2,0: För första gången in Warzone historia, vi välkomnar fans av third person Battle Royale-action under säsong 01.

Mittpunkten till Modern Warfare II universumet, staden Al Mazrah i Förenade republiken Adal är där dina första strider för Warzone 2.0 kommer utkämpa sig.

De som spelar Modern Warfare II just nu får du lite seriös träning på Al Mazrah. Till exempel är följande Multiplayer-kartor underavsnitt av denna massiva region:

-Al Bagra fästning ( Kärnkarta )

-Ambassad ( Kärnkarta )

-Zarqwa vattenkraft ( Kärnkarta )

-Taraq ( både Core och Battle Map )

-Sariff Bay ( Battle Map )

-Sa’id ( Battle Map )

Vi gav redan en kort överblick över Al Mazrah här. Förvänta dig en utvidgad kartguide innan lanseringen.

Call of Duty: Warzone 2.0 är redo att påverka som ett ombyggt, fritt att spela, fritt för alla som tar på sig Battle Royale-spelet som har omdefinierat Call of of Duty ® franchise.

Custom Loadouts är tillbaka för Warzone 2,0.

Liknar originalet Call of Duty: Warzone , Loadouts spelar en stor roll i det som gör detta spel unikt, och i denna nya era kommer spelare att ha snabbare tillgång till deras Loadouts främsta fördel: Primärvapen. Det finns tre sätt att få en loadout på eller åtminstone ett primärt vapen:

Butiker – Spelare kan använda pengar i matchen i butikerna ( nytt namn för Buy Station ) för att köpa sitt primära vapen från deras skapade Loadouts.

Loadout Drop Public Event – Loadout Drops kommer att släppa in i Al Mazrah mitt i Battle Royale-matcher. Dessa är emellertid inte begränsade eller tilldelade enskilda trupper, utan kan istället nås av alla spelare.

Strongholds och Black Sites – Spelare kan också tjäna sin Loadout i det tidiga spelet som belöning för att rensa en Stronghold eller en Black Site.

Dessutom kan kontanter i match användas för att köpa ditt primära vapen från skapade Loadouts.[/li]

Warzone 2.0 kommer att implementera ett nytt Backpack-system, helt integrerat för DMZ och gjort just för Battle Royale-lägen.

I Battle Royale, som föregående Warzone, kommer Supply Boxes att kasta ut föremål att hämta. När en spelare interagerar med någon annan lootbehållare, till exempel en duffelväska, medicin väska, kommer de att fungera med loot-menyn.

När en spelare dör kommer de att släppa sitt primära vapen på marken och sin ryggsäck, som innehåller resten av av loten, och nås via en loot-meny.

Den nya Gulagen

Gulag kommer att vara en 2v2-miljö där slumpmässigt parade Duos måste samarbeta för att vinna över sina motståndare. Alla spelare kommer att få en fördefinierad Loadout — vid lanseringen, detta kommer att vara en pistol eller en hagelgevär, en dödlig granat, och en taktisk granat — med mycket effektivt vapen och redskap placerat mot kartans centrum.

Gulag kommer också att innehålla en fängelsevakt som kommer att dyka upp i mitten av matchen för att påskynda striden. Att besegra fängelsevakten kommer att återlämna alla fyra Gulag-fångar tillbaka till Battle Royale, som erbjuder ett dilemma: Håller båda Duos med på att vänta och slåss mot denna mäktiga fiende tillsammans, eller blir man girig och försöker döda varandra?

I stället för en traditionell övertidsmatch, om varken lag eller fängelsevakten elimineras efter en kort tidsperiod, förlorar alla fyra operatörer.