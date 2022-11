PCIe-kabel

Skrivet av sushi84: Ja precis det är ju random men skulle det saknas 1 kan man i värsta fall komplettera.

Hur mycket kan man lita på sånna kablar och några från corsair?

inte direkt... kan va allt från bra riktiga kopparkablar till aluminiumkabel till ett gäng ståltrådar med pressade kontakter med sleeve över ingen vet.

corsair kan du lita på för skulle de börja sälja varor som är mer eller mindre livsfarligt skulle de snart gå under när deras rykte åker ner i botten.

medans random kineium märke bara byter namn och gör en ny annons med vad de har kvar på lager.

Skrivet av Weuffelhjaern: Hade ju personligen hellre gått till Cablemod och beställt de kablar man behövt. Då vet man att man får rätt saker.

what he said.