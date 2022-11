Windows 10 på laptop som inte har drivrutiner

Hej!

Jag hjälper grannen som har det dåligt ställt ekonomiskt med deras laptop eftersom den är långsam i uppstart och beteer sig lite "konstigt". Batteriet var tvärdött så jag beställde hem ett nytt samt en 128GB SSD. Klonade HDDn till SSDn men det hjälpte inte med uppstartspeoblemet. Datorn har vad jag förstått HD 6490M samt intel HD graphics 3000. Datormodellen är HP pavilion dv6-6b38eo. Windows 10 identifierar drivrutinerna för grafikkretsen som HD 7400M series. På HPs hemsida så finns drivrutiner för windows 7 som datorn kom med samt windows 8. Jag skulle tro att grannens brorsa hjälpt dem att uppgradera till windows 10. När jag avinstallerar drivrutinen för AMD-kretsen under bildskärmskort och stänger av wifi så att windows inte per automatik installerar drivrutinen på nytt så löser det uppstartsproblemet som annars resulterar i en svart skärm i typ 2 minuter innan windows sen börjar ladda igen. Har försökt installera AMDs drivrutin för HD 6490M men identifieras ändå som 7900M series. Jag provade att blåsa SSDn och installera windows 10 som en helt ren installation men det gör ingen skillnad. Eftersom det finns drivrutiner för windows 8 så försökte jag installera det istället men installationen kräver nyckel som inte finns. Ursprungsnyckeln är för windows 7. Jag gissar att de uppgraderat antingen från windows 7 till 10 direkt eller från 7 till 8 och sen från 8 till 10. Om jag nu istället backar till windows 7, kommer jag då kunna uppgradera till 10 igen om det heller inte fungerar bra att köra? Eftersom det nu finns okända enheter under "andra enheter" i enhetshanteraren tänkte jag att de kanske behöver insatalleras under windows 7 för att sen uppgraderas till 10 för att de ska identifieras på rätt sätt?

Några tips på hur jag kan gå tillväga? Finns det annars något sätt att förhindra att windows automatiskt ska installera drivrutinen för grafikkretsen som gör att datorn strular vid uppstart?