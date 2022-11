Kan inte lägga till ny @outlook e-postadress till mitt befintliga Microsoft konto och använda som primär.

Hej jag har just skapat ett helt nytt @outlook.com konto och som email. Meningen är att ersätta den med min befintliga men att försöka behålla det som är på min gamla och föra in till den nya.

Jag har ändrat till den nya för mitt Google account och ändringen det funkade felfritt.

Men nu vill jag göra det för Xbox istället och då följer jag denna tutorial

I slutet vid 1:15 så ska ju jag lägga till ny befintlig men den säger att den redan är upptagen, men vad är skillnaden?

Om jag ska kunna lägga till en som redan finns, ja då ska ju jag kunna använda den ju men den säger att den är upptagen?

Jag har inte skapat nytt Xbox account med den nya har jag inte.