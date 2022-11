Win10 installer kan inte skapa partition + hur öppna cmd-shell

Windows är väldigt fel OS och filsystem för sådana här disk-meck - API:erna/gränssnitten finns helt enkelt inte tillgängliga för enkel åtkomst under terminall/powershell och om man kör en linux-smak under WSL så är ofta den fysiska lagringen spärrad för åtkomst och heller inte tillgängliga under /dev/-trädet där. Detta löser man antingen med (kommersiella) program eller så kör man under linux.

Vill du kolla om lagringen inte är defekt/trubbligt/oväntat långsam och samtidigt utplåna alla spår av gammal data som kan störa/feltolkas av windows-installation senare så prova att köra samma kommandon som innan i min förra inlägg i Linux men ta bort 'count=1' och lägger till 'status=progress'

dvs. "dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=1024k status=progress <enter>" - så skrivs hela disken tills det tar stopp med '0' från första till sista sektorn. Med 'progress' ser du också förloppet medans det skriver med både hur mycket och hur fort det går.

OBS. detta raderar all data du har på lagringen och också ett sätt att göra 'wipe' på disken då på snurrdiskar verkligen skriver över sektorer så att gammal data inte går att få fram igen i efterhand men mindre säkert på SSD då SSD normalt vid nollskrivna sektorer bara kopplar bort flashdelen i FTL-lagret som är kopplad till LBA-nummret för sektorn ifråga och läggs på 'tvätthögen' och sedan raderas vid behov - vilket inte säker görs omedelbart vid överskrivning utan först långt senare när man behöver utrymmet igen.

Ofta görs TRIM-operation (radering av flashblocket om den har blivit helt frigjord) kort efter att att sektor har fyllts med '0' men ingen garanti - ibland behövs flera 100 kByte - MB data motsvarande hel flash-block raderas sekventiellt innan TRIM-operationen verkställs internt i SSD:n.

SSD är ovilliga att börja flytta och packa om sektorer till nya flashblock för att frigöra halvfyllda block för radering mer än absolut nödvändigt för att hålla så låg WAF (Writing Amplify factor) som möjligt. Skriver man från sektor 0 till sektorslut sekventiellt med bara '0' i hela lagringen bör dock de flesta av SSD:n flash-block bli förklarade lediga och raderas förr eller senare.