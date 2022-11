Övervakningskamera utomhus för idiot!

Jag är helt okunnig, men behöver ett system som bygger på 4-5 kameror för att täcka in en gård på ca 10.000kvm.

Jag har två bostadshus, med två olika Wi-Fi-system, och behöver först och främst via mobilen, kunna se om någon befinner sig vid det andra huset på gården. Men vill även kunna se om bilar kör in på gården när jag är på annnan ort.

Spontant behöver jag inte kunna spela in, men det kanske man vill när man tänker igenom det lite mera.

Vill man spela in händelser kanske det bör vara rörelsetriggat? Men gärna så det kräver mer än en fågel eller räv som triggar kameran.

Vill man inte spela in tänker jag att det räcker med att kamerorna går igång när jag vill titta i dom.

Har ingen homeassistant eller liknade, men använder smart things till vissa andra saker i det huset jag bor i. Vill helst inte behöva något dyrt abonnemang.

Husen står ca 50-60m ifrån varandra, och de kamerorna som kommer befinna sig längst ifrån varandra kommer vara ca 70-80m ifrån varandra, med två hus mellan sig.(kanske helt irrelevant information).

Hur ska man tänka? Batteridrivna? Hur länge räcker batterierna? Laddas med solceller?

All input och alla tips mottages gladeligen. Lär mig gärna grunderna. Jag läser på samtidigt, men inser att det lite av en djungel, som vanligt.