WD TV Live HD gen 3 vägrar läsa in externa hårddiskar

Senaste 10 åren har jag använt ett par WD TV Live HD som mina mediaspelare, men av någon anledning så vägrar de att läsa in externa hårddiskar som kopplas in. Jag har haft en extern hårddisk inkopplad i vardera mediaspelare 24/7 de senaste åren och de känns igen om man kopplar ur och sätter i dem igen, men om man försöker med nån annan hårddisk så blinkar mediaspelaren bara till en gång och slutar sen (vanligtvis blinkar den en massa gånger tills den läst in allt på disken). Har gjort fabriksåterställning, men gjorde ingen skillnad.

Jag vet att denna modell är gammal, från 2011, men den är så perfekt och såna här enkla mediaspelare görs inte numer så det vore skönt om det gick att lösa på nåt sätt.

Öppen för förslag på alternativ också förstås.