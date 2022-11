Värstingrigg för redigering, produktion och gaming.

Hallå allihopa!

Jag har tröttnat på min 10 år gamla dator, även om den tjänat mig väl alla dessa år så är den helt enkelt utdaterad nu. Den var inte det vassaste när jag byggde den 2013, och nu behöver jag något riktigt bra eftersom jag ska börja redigera film.

Den ska alltså vara till gaming, streaming, audio- och videoredigering. Jag har en budget på ungefär 60 papp, för jag vill att den här ska vara framtidssäkrad en bra bit framöver (helt minst lika länge som jag haft min nuvarande, men med mindre märkbar prestandadipp). Jag går igenom vilka komponenter jag tänkt och är tacksam för all feedback jag kan få!

Länk till kundvagn på inet

CPU: AMD Ryzen 9 7950X

CPU benchmarksidor visar endast AMDs CPUn på top just nu. Valde den här för att hitta en balans mellan redigeringen och gaming. Som jag förstår det är det bättre med färre snabba kärnor till gaming, så Threadrippern var inte aktuell trots att den leder ligan på ovannämnda sidor. Jag tror dock jag hade kunnat välja 7900X istället utan att märka någon större skillnad. Men jag har ju budget till den här så jag tänker att det är värt det för att framtidssäkra. Skulle dock kunna ta 7900Xn för att kunna lägga ett par tusen mer på GPU.

Kylning till CPU: Noctua NH-D15S Chromax Svart

Vad som oroade mig här är att kylkapaciteten ligger 5W under processorns driftwatt. Dock så googlade jag på bästa kylningen till 7950Xen, och det här var DEN bästa luftkylaren. Dessutom skulle den här kylaren inte ha några problem med att den täcker andra komponentslottar, vilket jag förstår kunde vara fallet med vissa andra.

GPU: ASUS Radeon RX 6600 XT

Det är väl GPUt som jag är mest orolig för i nuläget... Mest för redigeringen, jag är övertygad att det orkar med de spel som är aktuella för mig, eftersom jag i nuläget är inne på djupa strategi spel som inte är så krävande för GPUt, men somliga VÄLDIGT krävande för CPUn. Min tanke är att jag börjar med det här GPUt, och sen uppgraderar. Antingen när det kommer en Radeon equivalent till 4090:n, eller när det kommer fler alternativ i 4k serien från nvidia (eller att 4090n bara blir liiiiiiite mer prisvärd, jävligt dyr just nu). Är dock i valet och kvalet med att bara steka några andra komponenter för att ta ett 4090 direkt, oavsett så är det tänkt att jag till slut ska ha ett bättre GPU än det jag har. Det enda jag behöver byta då är GPUt och eventuellt den integrerade (main)skärmen, vilket jag ser som helt ok. Eftersom det här är en komponent jag är osäker på är jag väldigt öppen för förslag!

MB: ASUS Prime X670-P WIFI

Jag är 99% säker på att MBt stödjer alla andra komponenter jag valt, men här är jag också väldigt intresserad av feedback. Wifi är inte nödvändigt, jag har en router jag kan dra nätsladd ifrån. Det enda jag tänker är att det kanske skulle vara nice med fler m.2 slots, eftersom jag kommer behöva flytta stora mängder högupplöst videomaterial, som blir så stora att man nästan blir kränkt. Om det är något jag inte tänkt på här: Säg gärna till!

RAM: Kingston 32GB DDR5 5200MHz CL40 FURY Beast

Tänkte maxa RAMen med 4st stickor. Det kanske är overkill men jag har haft problem med vanlig jävla ljudredigering på min gamla dator, och när jag läser om prestandakraven på videoredigeringsprogrammen i Adobesviten så är det inget märkvärdigt att ha mer än 64GB i RAM. Ytterligare en framtidssäkring som jag vill göra, och dessutom höja prestandataket så mycket jag kan. I övrigt så är ju självklart typen och frekvensen helt i linje med MBs rekommendationer. Det enda jag höjde på ögonbrynen över var att stickorna rekommenderades till ett annat chipset än det jag valt, men efter jag pratade med kundtjänst fick jag klart för mig att jag inte behövde bry mig om det alls så länge allt annat stämde.

SSD: Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 Med Värmespridare

Tänkte skaffa 1 2TB och 2 4TB pga den stora mängden högupplöst videomaterial. Det här är dock den första komponenten jag backar på om jag vill frigöra pengar till t.ex. bättre GPU. Vill ha minst en m.2 SSD, för jag har aldrig haft det innan och läs&skrivhastigheten ser helt orimligt nice ut på papper. Jag minns vart vi var med SSD diskar för 10 år sen när jag byggde min nuvarande... helt sjukt hur långt vi har kommit, man blir ju nästan upphetsad! Jag är ialla fall öppen för att ta kanske en 2TB m.2, och sen kanske några 4TB SATA SSDer, EVO diskarna från Samsung ser bra ut i det fallet. Jag kan ju alltid låta större överföringar stå o göra sin grej över en natt om det är stora filer. En annan sak som jag är osäker på med m.2 diskarna är om de behöver dedikerad kylning (tog de med värmespridning, men räcker det)?

PSU: be quiet! Straight Power 11 1000W

Tanken är att PSUt ska orka med GPUt jag kommer uppgradera till (i det här fallet är det 4090n som är i åtanke). Det kanske låter jävligt dumt, men jag har faktiskt tänkt tanken att köpa ett 500-600W medan jag har det här GPUt, och sen uppgradera PSUt först när det behövs. Vad jag förstår så drar PSUt alltid sin maxkapacitet, även om alla komponenter bara får det de behöver. När energipriserna ser ut som de gör, och jag kommer ha datorn på väldigt mycket, ibland även över natt... är det värt att halvera wattimmarna? Eller är jag bara dumsnål?

Chassi: Fractal Design Define S2 Blackout

Tyst och rymligt chassi. Tystnaden är väldigt viktig för mig när jag sitter med ljudredigering, då jag vill kunna lyssna i både högtalare och lurar utan att det är massa störande ljud. Lurarna jag har är ju noice-cancelling så det är aldrig något problem i dem. Valde det här chassit för att det är tyst och ingen risk för att någon komponent jag köper är för stor. Finns det ett som passar bättre är jag dock öppen för förslag, så länge det är ljudisolerat och allt går in!

Det är alltså själva datorn, här är tillbehören och allt annat:

Skärmar & skärmtillbehör:

Acer 25" Nitro XV252QF IPS 390 Hz HDR

"Mainskärm" till gaming. Även till redigering att göra 3d skulptering och rendering i t.ex. aftereffects, eller annan videoredigering. Vad jag förstår spelar inte refreshraten någon roll i redigering, men tänker ändå att Freesync Premium kanske kan vara till nån hjälp där. Överlag tänkte jag bara göra de mest krävande grejerna i den här skärmen och mest ha de andra till översikt och fler arbetsytor. Vid streaming är det såklart spelet i mainskärmen och chatt/streamlabs i en annan, och webläsare eller annat i en tredje.

Acer 27" CB272 IPS Pivot 75 Hz Svart

"Skräpskärm", sagt med en gnutta ironi. Självklart är skärmen inte skräp, har valt den för att den har Freesync och DP ingång (vilket är viktigt då alla GPUn jag kollat på endast har 1 HDMI, ingen VGA, ingen DVI och varierande mängd DP, oftast 3). Som sagt är det tänkt att ha översiktssaker i dessa skärmar och inget "häftigt". Har frågat inets kundtjänst om hur det är att köra skärmar som är olika snabba på samma GPU, de sa att det inte kommer vara något problem. Upplösningen kommer jag standardisera efter mainskärmen, ifall det skulle spela någon roll. Samtliga skärmar har som sagt Freesync eftersom jag tänkte börja med Radeon GPUt, väljer jag i slutändan att ta ett nvidia så byter jag skärmarna till motsvarande med G-sync. Måste erkänna att jag faktiskt inte vet vad dessa funktioner gör mer än att låta GPUt integrera sig direkt med skärmen... Jag vet inte riktigt vad det innebär i praktiken. Vill bara bygga en så komplett rigg som möjligt, som jag kan ha länge.

DELTACO ARM-0352

Mount för 3 skärmar som passar den layout jag tänkt.

Andra tillbehör: DeepCool GH-01 GPU-holder

Vad jag förstår kan det vara nice om GPUts egen vikt inte sliter i kontakten. Dock vet jag inte om det finns några stöd som är bättre eller bara mer passande för mitt GPU.

Det var allt! Tar gärna emot all feedback, speciellt vad gäller de komponenter och frågor som jag skrivit att jag är osäker på, men allt är välkommet!