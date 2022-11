Är min dator fortfarande aktiv när den stängs av?

Skrivet av Gulanii: Jag känner till "Hibernate" som du säger! Måste jag avaktivera det genom energi-inställningar på Windows? Gå till inlägget

Jag vet inte hur det ser ut idag.

Men från och med windows 8 så har "shut down" egentligen inneburit hibernate. Det syns om man kollar hur länge datorn varit igång i device manager (under CPU graph). Den timern blir inte nollställd av en shut down på de flesta datorerna utan det blir en hibernate egegentligen.

Undantaget är "reboot" vilket gör en riktig omstart med omladdning av alla drivrutiner och det där.

Och yes - det här blir svårt för datorn om man stängt av hibernate. Så det lär hjälpa. Eller så har det ändrats igen kanske. Vågar inte lova - men såhär har det fungerat ett helt gäng år iaf ocg vad jag vet är det samma som gäller idag.