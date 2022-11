Provköra "dyra" bilar - hur jobbigt är det?

Hepp,

Såg i mitt LinkedIn-flöde en annons för att provköra en Ferrari 296 GTB - alltså inte att betala för att provköra på bana, utan det var från Ferrari. Mitt bilintresse är garanterat mindre än genomsnittets, men det vore förstås kul att testa att köra en sportbil.

Samtidigt förstår jag att det inte bara är att knalla in på Ferrarihandlaren här i stan och köra. Annonsen krävde att jag angav kontaktuppgifter och jag utgår för att det är någon form av screening innan provkörningen bokas, med syfte att se om det finns på kartan att jag skulle köpa en Ferrari (högst osannolikt!) eller att jag skulle ta den och dra utan att komma tillbaka (ännu osannolikare!). Dessutom fasar jag för efterspelet: "Well, hur kändes den? Ska vi boka in ett möte för att slutföra köpet slutet av veckan?"

Någon som har provkört bilar i mångmiljonklassen hos bilhandlare och vill dela med sig?