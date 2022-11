i5 13600k vs i7 13700 videoredigering

Sitter och velar lite mellan 13600k och 13700k för främst videoredigering i Davinci Resolve, men även om jag ska välja DDR4 eller DDR5 och till det blir det ett 3080 eller 3090 beroende på hur priserna ser ut vid Black Friday.

Jag kommer ta det på firman, så någon tusenlapp hit eller dit gör inte så mycket, men vill helst inte gå över 30k och väljer jag både 13700k och DDR5 så blir det över det med allt annat runt omkring (som det ser ut nu). Men frågan är vad som blir mest bang for the buck, och vad jag tjänar mest på att snåla in på utan att förlora allt för mycket prestanda. Redigerar mest Canon R5c 4k (XF-AVC YCC422 10 bit) och 5.1k från Mavic 3.

