uppgradera dator. ESD armband?

Skrivet av Robindanny: tänkte uppgradera datorn med lite mer ssd 2.m och fylla på mer ram. har ett esd armband o kollat på några youtube videos o enligt vissa så ska kabeln till datorn sitta i jordat uttag och stänga av strömförsörjningen på datorn. men andra videos så kopplar dom ur kabeln helt. lite förvirrad när alla gör olika. Gå till inlägget

ESD armband er til for å utjevne forskjellen mellom deg (og den komponent du holder i) og selve moderkort og kretsene der i montert i kabinettet. Du skal derfor feste krokodil klemmen i kabinettet et sted der du metall delen i kabinettet vil ha kontakt med moderkortets skruver for å utjevne eventuelle ladninger mellom deg og moderkortet.

Aldri fest klemmen i 220 Volt uttaket fra veggen (jord) ettersom den ikke vil ha noe som helst med ladningen mellom deg og resten av systemet og det også kan være farlig ettersom jorden ikke er beregnet for å handtere ESD uten å avlede eller bryte strøm dersom det ville være noe feil på kontaktene/ledningen til enheten (220 V).

Dette har blitt diskutert fler ganger her på forumet og blitt forklart, så du kan finne andre tråder der bekrefter dette.

Se til at den lille metall siden der sitter på innsiden av ESD armbandet også vil være i kontakt med din hud for å fungere ordentlig. Din kropp vil alltid ha en viss mengde ladning og derfor skal ESD armbandet være i kontakt med din hud.

Når det gjelder RAM minnene og SSD M2 så gjelder det bare å unngå å ta i selve den side der kontaktene sitter som du skal presse ned i slottet/porten.

(A) ESD armbandet skal være i kontakt med metall siden der er koblet til krokodil klemmen der du feste klemmen i metall delen på kabinettet (fjern lite lack slik du vil ha kontakt med kabinettet og moderkortet)

(B) Lukk ned systemet helt (slå av power button på PSUn etter du har slått av på kabinettets Power button - ofte er det fortsatt strøm på selve PSUn inntil du bruke knappen på selve PSUn) og trekk ut kontakten mellom PSU og vegg uttaket for å være helt sikker på at det er ikke er noen strøm fra veggen.

Vær klar over at det kan fortsatt være en viss ladning i selve PSU også når det ikke lengre vil være tilkoblet til veggen lengre. Når du arbeider i datamaskinen, så kan det fortsatt være strøm i selve PSUn på trass du fjernet kontakten, så være forsiktig med metall fra (løse) skruver og skruvmejsel slik du ikke kort sluter noe.

(C) Les på hvordan du skal sette i DIMM for RAM og hvordan du skal sette inn M2 modulen for SSD - du bør kunne finne dette i manualen og ofte kan en lade ned dette fra produsentens side under Support som en PDF fil.

(D) Unngå å ta i selve metall overflatene på kontaktene (de som skal presses ned i slot/porten) når du skal montere DIMM eller M2 SSDn. Se til at de er helt nede for full kontakt, men bruk ikke for mye kraft slik du slinter eller skader deg selv eller komponenter.