Android eller iPad för ENKLA videosamtal med di gamle

Mor och far runt 80 och jag bor ett par timmar bort så barnen träffar inte farmor och farfar tillräckligt ofta och jag vill med en julklapp göra att det blir enklare att mötas via video.

Har provat Google Meet med dom (de har en gammal laptop) men nej...

De har androidtelefoner, och en gammal androidplatta men de är inte några gurus precis.

Då jag nyligen själv halkat in i Appleträsket efter att varit stadigt förankrad i Android sedan Android Dev Phone (google it) så är jag förtjust i FaceTime och dess enkelhet!

Så, med Google Duo borta, finns det något alternativ till FaceTime på Android egentligen - för det går väl inte få Meet att funka som Duo?

WhatsApp, visst, men jag tycker kvaliteten oftast är mycket sämre.

Mottar gärna tips på andra appar.

Det jag eftersträvar är att de har en platta i ett ställ som de enkelt kan använda för att "ringa" barnbarnen.

Ska jag skaffa dom en iPad helt enkelt? Eller en ny Androidplatta?

Är Amazon Echo Show ett vettigt alternativ? Jag tänker de har mer nytta av en ny platta då den gamla de har används rätt flitigt för nyheter o.d.