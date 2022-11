Skriv ut betyget

using System; namespace Betyg { class Program { static void Main(string[] args) { string[] ämnen = { "Matematik", "Svenska", "Engelska", "Historia", "Fysik" }; int[] poäng = new int[5]; char[] betyg = { '-', '-', '-', '-', '-' }; läsPoäng(ämnen, poäng); omvandlaPoäng(ämnen, poäng, betyg); skrivUtBetyg(ämnen, betyg); Console.ReadLine(); } static void läsPoäng(string[] ämnen, int[] poäng) { bool rättSumma = true; int poangen; do { for (int i = 0; i < ämnen.Length; i++) { Console.Write("Mata in poängen mellan 0-100 för " + ämnen[i] + ": "); poangen = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); poäng[i] = poangen; if (poäng[i] > 100 || poäng[i] < 0) { rättSumma = false; Console.WriteLine("Ogiltig poängsumma. Poängen ska vara mellan 0-100."); break; } else { rättSumma = true; } } } while (!rättSumma); } static void omvandlaPoäng(string[] ämnen, int[] poäng, char[] betyg) { int betyga = 0; int betygb = 0; int betygc = 0; int betygd = 0; int betyge = 0; int betygf = 0; int statistik = 0; for (int i = 0; i < poäng.Length; i++) { if (poäng[i] > 90 && poäng[i] <= 100) betyga++; else if (poäng[i] > 80) betygb++; else if (poäng[i] > 70) betygc++; else if (poäng[i] > 60) betygd++; else if (poäng[i] >= 50) betyge++; else if (poäng[i] >= 0) betygf++; else betyg[i] = '!'; } Console.WriteLine("antal A: " + betyga); Console.WriteLine("antal B: " + betygb); Console.WriteLine("antal C: " + betygc); Console.WriteLine("antal D: " + betygd); Console.WriteLine("antal E: " + betyge); Console.WriteLine("antal F: " + betygf); for (int i = 0; i < poäng.Length; i++) { statistik = statistik + poäng[i]; } Console.WriteLine("totala poäng: " + statistik); } static void skrivUtBetyg(string[] ämnen, char[] betyg) { Console.WriteLine("

"); for (int i = 0; i < ämnen.Length; i++) Console.WriteLine("Betyg för ämnet " + ämnen[i] + " : " + betyg[i]); } } }