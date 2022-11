Fungerande DP kabellängder, 4K och 1440?

Jag har just nu datorn på skrivbordet, men efter processorbytet nu, när jag fick brutalt mycket spoltjut, fick jag en idé om att flytta skrivbordet till ett annat hörn av rummet, där det på andra sidan av väggen är mitt förråd (förrådet är ett fönsterlöst, vanligt rum i lägenheten) och en enkel gipsvägg mellan. Min tanke är nu att helt enkelt borra ett mindre hål genom väggen på lagom plats, och sen dra skärmarnas kablar plus ett par USB-kablar (en till en lös hub jag får skaffa, en till ena skärmens inbyggda hub), samt kablar till högtalare och hörlurar. Så får datorn stå inne i förrådsrummet och väsnas hur mycket den vill!

Men, nu undrar jag lite om fungerande kabellängder.

Ena skärmen är en med 4K-upplösning som går i 60 Hz (skärmens max). Andra skärmen är en 2560 x 1440 som klarar upp till 144 Hz, men den används bara som kontorsskärm och jag tror även den är inställd på 60 Hz just nu. Behövs inte mer än så i alla fall.

Exakta mått vet jag inte just nu, men det verkar som om jag klarar 4K-skärmen inom två meter kabellängd. Hoppas det ska funka ok. Jag har sett lite olika uppgifter om det där, men det känns som att det ändå är rimligt. Säg till om det inte är ok!

Den andra skärmen står till höger på skrivbordet, och har sin skärmanslutning på bortre halvan sett från väggen där kablarna ska gå genom. Tror det totalt kan bli över tre meter i värsta fall, men möjligen strax under. Kan det funka med en femmeterskabel för den upplösningen och frekvensen?

En principskiss, med grovt sett rätt proportioner, men inga exakta mått, så klart. Ljust lila är datorn i förrådsrummet. Svart är väggen. Mörklila är 4K-skärmen, olivgrönt är 1440-skärmen. Grönt är skrivbordet. Blått och rött är kablarna. (Datorn kan inte stå längre in i förrådsrummet (högre upp på bilden) eftersom det är ett skåp i vägen där, som jag inte kan ha på annan plats. Det skulle inte dramatiskt förändra kabellängderna ändå.)