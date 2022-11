Lenovo Legion 5 Pro 16tum 32GB ram Geforce RTX 3060

Säljer nu min nästan exakt ett år gamla bärbara dator (garanti kvar till 2023-11-08) då jag inte längre har ett behov av en bärbar. Har bytt minnet till 32gb Kingston FURY 3200MHz och lagt till en extra m.2 disk på 500gb så totalt 1tb lagringsutrymme på denna. Sparsamt använd under tiden jag har haft datorn så ser helt ny ut. Väldigt trevlig skärm med upplösningen 2560x1600 & 165hz.

Specs (direkt från Lenovo + det jag ändrat)

Processor

1x AMD Ryzen™ 5 5600H Processor(Ryzen™ 5 5600H)

Memory

Kingston FURY Impact 32GB (2 x 16GB) 3200MHz DDR4 CL20

Operating System

Windows 10 Home 64(DK:Danish,FI:Finnish,EN:English,SV:Swedish,NO:Norwegian)

Hard Drive

1x 512GBSSDPCIe3x4

1x Kingston NV1 SNVS/500G NVMe PCIe M.2 2280 SSD, Blue, 500 GB

Wireless Network

1x Wi-Fi 6 2x2 AX; Bluetooth® 5.1 or above

Ports

1x 1 x USB3.2 Gen 1(Alawys on USB 5V2A); 1 x USB Type C (DP1.4

USB 3.2 Gen2

PD); USB Type-A (USB 3.2 Gen 1 only); HDMI 2.1; 1 Type C (USB 3.2 Gen 2 + DP 1.4); 1*DC in port; 1 Thunderbolt; Headphone and Mic array (2 in 1 combo port) 3.5mm; RJ45 port with Giga Lan; 2 USB 3.2 Gen 1

Camera

1x 720P Slim HD with Electronic Privacy Shutter

Graphics

1x NVIDIA®GeForce® RTX™ 3060 6GB

Monitor

16" WQXGA

Included Warranty

2YR Premium NBD

