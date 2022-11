Datorn hänger sig märkligt, borde vara HDD men lite osäker

Hej!

Senaste tiden har i allt större omfattning min dator börjat låsa sig. Det blir inte bluscreen eller att allt stannar fullständigt, men de flesta program och appar slutar gå att öppna. Redan öppna program kan generellt användas i viss mån, spel brukar t. ex. inte nödvändigtvis krascha, webbläsaren brukar fortsätta fungera osv.

Det brukar inte gå att se några enheter alls i utforskaren när detta händer, jag kan trycka Windowstangenten för att få fram startmenyn och t. ex. skriva "cmd" för att öppna kommandotolken, men sedan öppnas den inte. Vilket jag tycker antyder att det skulle vara C:\ som strular. C:\ är f.ö. en Samsung 980 NVMe SSD med ca 9000 timmar uptime och som har bra health enligt Samsung Magician. Men även saker som ligger på D:\ (mekanisk/hybrid Seagate Firecuda med ca 10000 timmar) slutar svara, och det känns rimligare dessutom att den mekaniska skulle lägga ner. 9000 timmar känns inte som så mycket för en SSD. SSDn har väl cirka 36000 GB read/write på sin livstid.

När det låser sig går det generellt inte ens att stänga av datorn/windows, utan får dra till med långtryck på powerknappen.

Jag har ju min Onedrive som skriver till D:\ konstant och funderar på om det som händer är att den mekaniska låser sig, och sen kukar Windows ur när Onedrive tappar bort sig? Eller kan det vara något annat? Har ni några bra felsökningstips för jag känner mig lite lost. Vore så skönt att kunna utesluta lite grejer så jag inte går och köper en ny disk och så är det inte ens det som är felet - har ju dessutom ont om pengar nu i dessa tider så vill inte göra några felköp.

Ha det gott och tack för ev. hjälp!

-Gås

Visst ja. Har kört en sån S.M.A.R.T check på mekaniska disken med och den säger inte att det är några varningsområden. Men det är ju förvisso testat då datorn svarar bra. Får se om den låser sig sen och jag kan försöka testa om då.