Hej!

RTX 3070 , Gammal Onkyo receiever med stöd för Dolby Digital via Optisk/Toslink och LG Oled 65" B1

5.1 fungerar via tvs inbyggda appar samt chromecast via hdmi

Kör en Ultra high speed HDMI och 4k 120Hz och HDR fungerar men jag får inte till 5.1 ljud, får endast ut stereo.

Har försökt googla runt men hittar inget vettigt.

Någon som har något tips hur jag får igång det?